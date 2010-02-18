МЧС готовит взрывников на время ледовых заторов на реках

В Запорожской области МЧС подготовлены подразделения пиротехников для подрыва возможных ледовых заторов на реках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Запорожской области со ссылкой на замначальника управления Валерия БОЙКО, "в области подготовлены два пиротехнических подразделения для подрыва ледовых заторов, которые могут образоваться около мостов и в устьях рек".

До конца февраля ГУ МЧС в Запорожской области, по данным пресс-службы ведомства, намерено так же провести совместно с обласным управленим по ЧС командно-штабные учения с целью "отработки всех возможных ситуаций, которые могут возникнуть при подтоплении".