МЧС готовит взрывников на время ледовых заторов на реках
20:38, 18 февраля 2010Общество
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Сообщение из Запорожья
В Запорожской области МЧС подготовлены подразделения пиротехников для подрыва возможных ледовых заторов на реках.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Запорожской области со ссылкой на замначальника управления Валерия БОЙКО, "в области подготовлены два пиротехнических подразделения для подрыва ледовых заторов, которые могут образоваться около мостов и в устьях рек".
До конца февраля ГУ МЧС в Запорожской области, по данным пресс-службы ведомства, намерено так же провести совместно с обласным управленим по ЧС командно-штабные учения с целью "отработки всех возможных ситуаций, которые могут возникнуть при подтоплении".
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