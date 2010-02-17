Кабмин дал деньги на строительство метро в Киеве и Днепропетровске
17:26, 17 февраля 2010Общество
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Из стабилизационного фонда
Кабинет министров Украины выделил из стабилизационного фонда 261 млн. грн. на строительство и развитие в 2010 году метрополитена в Киеве и Днепропетровске.
Об этом сообщает официальный сайт Юлии ТИМОШЕНКО.
В частности, правительственным постановлением от 17 февраля предусматривается выделение 200 млн. грн. на финансирование Куреневско-Красноармейской линии столичного метрополитена, строительство участка от станции "Лыбидская" до станции "Выставочный центр" (первая очередь – участок от станции "Лыбидская" до станции "Васильковская").
Также правительство приняло распоряжение о выделении Министерству транспорта и связи 61 млн. грн. для строительства и развития метрополитена Днепропетровска.
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