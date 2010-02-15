В Киеве закрыли 16 ресторанов и гостиниц на Днепре

В Киеве приостановлена или запрещена деятельность 16 ресторанов, кафе и гостиниц, обустроенных на плавсредствах в акватории Днепра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, с привлечением специалистов территориальных подразделений Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, санитарно-эпидемиологической станции, Регистра судоходства Украины, Государственной инспекции по безопасности судоходства Украины и других государственных контролирующих органов прокуратура провела проверки на этих плавсредствах.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения владельцами плавсредств требований правил пожарной безопасности и санитарных норм и правил, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, причинению реального вреда жизни и здоровью граждан.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой города Киева внесены соответствующие предписания территориальным подразделениям ГУ МЧС Украины в городе Киеве и Днепровской бассейновой санитарно-эпидемиологической станции.

По результатам рассмотрения предписаний прокуратуры главным государственным инспектором по пожарному надзору города Киева и Главным государственным санитарным врачом Днепровского бассейна вынесены постановления о принятии мер пресечения и временной остановке или запрещении деятельности 16 объектов, которые осуществляют хозяйственную деятельность в акватории Днепра.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что владельцы плавсредств используют государственное недвижимое имущество – причалы и другие гидротехнические сооружения, которые в соответствии с требованиями действующего законодательства запрещено передавать в аренду. Договоры аренды заключены владельцами плавсредств с Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины на основании решений хозяйственных судов.

С целью защиты интересов государства и прекращения незаконного пользования государственным имуществом прокуратурой города Киева поданы в Высший хозяйственный суд Украины кассационные жалобы на решения хозяйственных судов, на основании которых предоставлялось в аренду государственное недвижимое имущество.