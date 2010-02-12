Минобороны планирует расширить уровень сотрудничества с НАТО

Министерство обороны Украины выступает за расширение уровня сотрудничества с НАТО.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом заявил вр.и.о министра Валерий ИВАЩЕНКО во время встречи с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Джампаоло Ди ПАОЛО, которая состоялась сегодня в Киеве в рамках визита делегации Североатлантического альянса.

”Выбранный Украиной курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является приоритетным и неизменным и отвечает интересам как самой Украины, так и европейского сообщества”, - подчеркнул В.ИВАЩЕНКО.

В свою очередь, председатель Военного комитета НАТО подчеркнул, что Альянс был и остается приверженным сотрудничеству с Украиной. Адмирал сообщил, что накануне согласовал Рабочий план сотрудничества Украина-НАТО на 2010-2011 годы.

”НАТО остается приверженным своей политике “открытых дверей” и готово сотрудничать в этом направлении с Украиной с учетом устремлений украинского народа”, - подчеркнул он.

Также В.ИВАЩЕНКО отметил, что Министерство обороны Украины выполнило все мероприятия, предусмотренные Годовой национальной программой на 2009 год по подготовке Украины к приобретению членства в Организации Североатлантического договора. ”Украина намерена расширить диапазон сотрудничества с НАТО”, - подчеркнул он.

В этом контексте руководитель Минобороны предложил председателю Военного комитета НАТО более детально ознакомиться с военно-транспортными возможностями Украины.

”Эта наша специализация может быть более активно использована нашими партнерами по НАТО”, - отметил В.ИВАЩЕНКО.