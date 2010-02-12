14 февраля, в День Святого Валентина, в Киевский зоопарк можно будет пройти вдвоем по одному билету.

Как отмечает администрация зоопарка, зимой это место необычайно романтичное и спокойное. Кроме того, сейчас интересно наблюдать за водоплавающими птицами, у большинства из которых, в том числе у лебедей – символа любви, начался брачный сезон – они строят гнезда и готовятся к появлению птенцов.

14 февраля кассы зоопарка будут работать в обычном режиме: с 9 до 16.00. Стоимость билета для взрослых – 25 грн.