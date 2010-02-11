В Черкассах заменены русскоязычные вывески

В Черкассах владельцы объектов торговли и сферы услуг заменили русскоязычные вывески.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасского горисполкома.

В частности, напомнили в пресс-службе, во исполнение поручения городского председателя Черкасс Сергея ОДАРИЧА специалисты Департамента муниципальной инспекции Черкасского горисполкома обязали владельцев объектов торговли и сферы услуг привести вывески в соответствие с языковым законодательством и правилами благоустройства Черкасс, согласно которыми вывески должны быть на государственном языке.

На протяжении нескольких месяцев предприниматели заменили около 170 вывесок.

Муниципальной инспекции не пришлось делать это в принудительном порядке, поскольку предприниматели с пониманием отнеслись к требованиям городской власти и самостоятельно демонтировали и заменили вывески, отметили в пресс-службе.