Блок Кличко: нынешняя власть хочет распродать больше объектов

Блок Виталия Кличко требует от Киевского городского совета принять решение, запрещающее приватизацию и перепрофилирование помещений книжных магазинов, библиотек и других учреждений культуры столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока, по словам его лидера Виталия КЛИЧКО, ситуация с книжным магазином «Сяйво» “демонстрирует понимание нынешними руководителями города того факта, что властвовать в Киеве им осталось недолго. Поэтому они хотят распродать как можно больше объектов коммунальной собственности”.

Непрозрачный конкурс, проведенный в Шевченковской РГА по продаже книжного магазина, его рейдерский захват и порча имущества является свидетельством циничного уничтожения столичной властью объектов культуры в Киеве ради удовлетворения собственных финансовых интересов, заявил В.КЛИЧКО.

«Подобные ситуации демонстрируют общее отношение действующей власти во главе с ЧЕРНОВЕЦКИМ к учреждениям искусства и их представителей. Для них так просто – уничтожить очаг украиноязычной книжной индустрии в столице. У этих людей нет даже мысли, что кроме финансовых интересов, существуют еще и духовные ценности и потребности», – убежден он.

«В настоящее время закон, который бы должен был защищать интересы граждан, не действует, и беззащитные учреждения искусства остаются один на один с вооруженными рейдерами», – заявил В.КЛИЧКО.

По его словам, Блок Кличко еще с 2006 года противодействует попыткам отдельных представителей команды мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО приватизировать помещение книжного магазина. «Мы подготовили проект решения, которое бы запрещало приватизацию книжных магазинов «Сяйво» и «Знання». Тогда столичная власть наш проект проигнорировала. Я надеюсь, что сегодня с помощью прокуратуры и правоохранительных органов, которые вмешались в ситуацию, мы сможем защитить книжный магазин «Сяйво» от рейдеров», – подчеркнул В.КЛИЧКО.