ЦИК не получила результаты голосования с одного участка

Центральная избирательная комиссия не имеет результатов голосования по одному из участков в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

Он отметил, что заседание этой участковой комиссии перенесено на завтра на 9.00.

Ранее М.ОХЕНДОВСКИЙ отмечал, что речь идет об участке в Территориальном избирательном округе №1.