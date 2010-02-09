ЦИК не получила результаты голосования с одного участка
22:18, 09 февраля 2010Общество
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Заседание перенесено на завтра
Центральная избирательная комиссия не имеет результатов голосования по одному из участков в Крыму.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.
Он отметил, что заседание этой участковой комиссии перенесено на завтра на 9.00.
Ранее М.ОХЕНДОВСКИЙ отмечал, что речь идет об участке в Территориальном избирательном округе №1.
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