В Одесской области члены избиркома напали на журналистов

В Одесской области на участке №137 избирательного округа №141 члены избирательной комиссии внезапно напали на корреспондентов изданий «Избирком» и «Точка зрения», которые зафиксировали на видеокамеры мобильных телефонов наличие в помещении участка агитационных материалов в пользу одного из кандидатов в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель облорганизации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО, уточнив, что «хулиганская попытка отобрать у журналистов, с помощью дежурившего на участке милиционера, мобильные телефоны и удостоверения не удалась. Однако они вынуждены были покинуть избирательный участок, где нагло попираются нормы действующего законодательства».

«Подобную противозаконную агитацию избирателей зафиксировали журналисты в день выборов и на участке №136 этого избирательного округа», - отметил А.БОЙКО.

Хуже всего, по его словам, что подобные факты агрессивного поведения членов избиркомов в отношении журналистов, вскрывавших нарушения законодательства, наблюдались в Одесской области и в ходе первого тура выборов.