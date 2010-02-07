Игорь Диденко о Нафтогазе, Фирташе, Бойко и Стокгольмском арбитраже

В НАК «Нафтогаз Украины» считают, что претензии компании Centragas Holding AG (Австрия) по поводу 11 млрд. кубометров газа могут привести к недоразумениям при рассмотрении в Стокгольмском арбитраже дела о претензиях на этот газ компании «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украина» Игорь ДИДЕНКО.

Он подчеркнул, что «Нафтогаз» не имел никаких отношений с компанией Centragas в газовой сфере.

«НАК не может молчать… Всем известно, что господин ФИРТАШ является совладельцем компании Centragas Holding AG. Эта компания, в свою очередь, является соучредителем компании «РосУкрЭнерго», которая появилась на нашем историческом горизонте и стала компанией, которая начала работать с «Нафтогазом» во времена, когда министром топлива и энергетики был господин Юрий БОЙКО, который сегодня является министром топлива и энергетики теневого правительства… Хотя НАК «Нафтогаз» не имеет никаких отношений с компанией Centragas, но по поводу этих 11 млрд. кубометров газа история у нас длится уже достаточно долго. Были претензии от соответствующих государственных служб в прошлом году, которые были инициированы обращениями депутатов Партии регионов. Эти суды выиграны в окончательных недискуссионных инстанциях, но в свое время компания «РосУкрЭнерго» подала иск в Стокгольмский международный арбитраж по поводу этих 11 млрд. кубометров газа. Таким образом, можно предположить, что компания, совладельцем которой является ФИРТАШ, которому чрезвычайно комфортно работалось во времена министра (топлива и энергетики) БОЙКО и премьера ЯНУКОВИЧА, хочет лишить НАК «Нафтогаз» 11 млрд. кубометров газа», - сказал И.ДИДЕНКО.

Он подчеркнул, что нынешнее руководство НАК «Нафтогаз Украины» прилагает все усилия для того, чтобы сохранить вышеупомянутый объем газа.

«Мы уверены в своей правоте, но мы не можем быть в стороне от таких претензий, которые могут привести к потере НАК «Нафтогазом» 11 млрд. кубометров газа», - сказал И.ДИДЕНКО.

Он подчеркнул, что на данный момент НАК «Нафтогаз Украины» впервые за свою историю является собственником 98% газа, находящегося в подземных хранилищах. Кроме того, отметил он, в Еврокомиссии отмечают, что на сегодняшний день отношения между «Нафтогазом» и «Газпромом» чрезвычайно прозрачны.

«В последнюю неделю января была (в Украине – УНИАН) официальная делегация Еврокомиссии, которая выразила чрезвычайное удовлетворение той прозрачностью отношений, которые сегодня сложились между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз» не без участия руководства правительства и, в частности, премьера Юлии ТИМОШЕНКО. И они подчеркивали, что вся непрозрачность с посредниками – это абсолютно вчерашний день. Продолжая логику, хочу сказать, что попытки лишить НАК «Нафтогаз» 11 млрд. кубометров газа из 18-ти на сегодняшний день, а на период конца откачки (по завершении отопительного сезона – УНИАН) у нас может остаться 12-13, это чрезвычайно серьезная угроза как для энергетической безопасности нашей страны, так и для стабильной поставки энергоносителей в Европу», - сказал И.ДИДЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Centragas настаивает, что 11 млрд. куб. м газа принадлежат RosUkrEnergo, в котором вторым соучредителем с долей 50% является российское ОАО "Газпром", и что на момент экспроприации RosUkrEnergo держала этот газ в украинских хранилищах для дальнейшего транзита и поставки этого газа своим клиентам в Европе.

В середине ноября 2009 г. Министерство юстиции Украины сообщило, что Centragas, в соответствии с Энергетической хартией, обратился к правительству Украины с просьбой о мировом урегулировании спора. По данным Минюста, хартия предусматривает, что если спор невозможно решить мировым путем в течение трех месяцев с даты просьбы о мировом урегулировании, инвестор может передать его для решения в суды или арбитражные трибуналы.

5 февраля 2010 года Centragas Holding AG заявила, что начнет арбитражный процесс против правительства Украины в соответствии с договором к Энергетической хартии. В сообщении отмечается, что украинское правительство не ответило на официальный запрос компании Centragas, сделанный в соответствии с Договором к Энергетической хартии (ДЭХ), о вступлении в переговоры относительно экспроприации 11 млрд. куб. м газа, принадлежащего RosUkrEnergo - совместному предприятию, 50% которого принадлежат компании Centragas и 50% - «Газпрому».

Компания напоминает, что, как ранее она отмечала в своем заявлении от 26 ноября 2009 г., международные юридические фирмы подтвердили, что Centragas, как держатель 50% акций RosUkrEnergo, имеет юридическое право на данный иск, согласно условиям Договора к Энергетической харити (ДЭХ), а также, что этот иск может быть направлен напрямую правительству Украины, так как оно владеет 100% акций НАК «Нафтогаз Украины».

В соответствии с ДЭХ, который был подписан Украиной и она, таким образом, связана его условиями, правительство Украины может ответить на запрос Centragas в течение 3 месяцев. Этот срок заканчивается 9 февраля с.г.

Справка УНИАН. Centragas Holding AG – холдинговая компания, которая в равных долях с российской энергетической компанией «Газпром» владеет швейцарской газораспределительной компанией RosUkrEnergo.

90% акций Centragas принадлежат Group DF – международной частной холдинговой компании известного украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.

Centragas зарегистрирована в Австрии в июле 2004 года. Офис Centragas находится в Вене и возглавляется управляющим директором Дэвидом БРАУНОМ.