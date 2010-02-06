На «АрселорМиттал Кривой Рог» повысили тарифные ставки и оклады

Всем работникам ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» с 1 января 2010 года на 11,43% повышены тарифные ставки и оклады. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте АМКР.

Согласно пресс-релизу, решение о повышении зарплаты принято в соответствии с требованиями Закона Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» от 20 октября 2009 года, который призван обеспечить социальную защиту граждан в период финансово-экономического кризиса.

“Данным законом с 1 января 2010 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине установлен в размере 869 гривень. В связи с этим, генеральный директор ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Жан ЖУЭ подписал приказ об увеличении тарифных ставок (окладов) работников предприятия для приведения их размеров в соответствие с требованиями этого закона”, - отмечается в пресс-релизе предприятия.

Как сообщал УНИАН, 21 января т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила руководству ООО “АрселорМиталл Кривой Рог” повысить сотрудникам зарплату на 25% с 1 января 2010 года.

Такое предложение она сделала 21 января в ходе встречи с сотрудниками, руководством и профсоюзами предприятия.

Премьер-министр подчеркнула, что лично берет под контроль этот вопрос и надеется, что до конца января он будет решен положительно.

«Я поставила очень жесткое требование, и это требование будет проконтролировано мною до момента его реализации», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в случае если требование выполнено не будет, то предприятие может лишиться некоторых льгот, предоставляемых правительством отраслевым предприятиям горно-металлургического комплекса.

***Осенью 2008 года Кабмин и представители предприятий ГМК и химпрома подписали меморандум о взаимопонимании с целью нормализации ситуации в отраслях, в частности, стабилизации цен на их продукцию, сохранения рабочих мест, зарплаты и соцгарантий, а также развития внутреннего рынка.

В рамках меморандума Кабмин (постановление №925 от 14 октября 2008 года) ввел мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для горно-металлургических и химических предприятий, а также предложил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики приостановить с 1 ноября 2008 года для них повышение цен на электроэнергию. Первоначально постановление было принято на период до 1 января 2009 года, а затем еще четырежды продлевалось.