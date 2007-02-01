Бахматюк продаст украинские облгазы россиянам?

Группа инвесторов, возглавляемая экс-зампредседателя НАК «Нафтогаз Украины» Олегом Бахматюком в сентябре прошлого года выставила на продажу крупные пакеты акций 6 украинских облгазов. Российским компаниям «Газпром», «Итера» и «Газэкс» (контролируется Виктором Вексельбергом) были предложены 60,03% акций "Закарпатгаза", 56,72% акций "Черновцыгаза", 52,4% акций "Черниговгаза", 55,58% акций "Волыньгаза", 40,75% акций "Ивано-Франковскгаза" и 42,6% акций "Львовгаза", - пишет сегодня «Коммерсант-Украина».

Пикантность ситуации заключается в том, что днем ранее, в своем открытом обращении к украинским СМИ, разосланном через PR-компанию PRT, Бахматюк заявил, что «занимал и занимает принципиальную позицию по защите национальных энергетических интересов Украины, недопущению монополизации газового рынка Украины частной иностранной компанией».

Факт проведения переговоров с украинскими предпринимателями «Коммерсанту» подтвердили в «Газэксе» и «Газпроме». "Нам предложили купить эти акции, но чрезмерный износ основных фондов этих объектов и их высокая убыточность не соответствовали сумме, которую за них запросили, и поэтому мы отказались",– цитирует газета собеседника в `Газэксе`. В «Итере» информацию о переговорах с владельцами украинских облгазов комментировать отказались.

По данным «Коммерсанта», украинские предприниматели оценили стоимость пакетов акций 6 облгазов в $20 миллионов. В «Газэксе» ее считают завышенной и высказали готовность вернуться к переговорам только в случае понижения цены.

По данным «Коммерсанта», в прошлом году «Газэксе» приобрел контрольные пакеты акций шести других украинских облгазов – ОАО "Донецкгоргаз", "Донецкоблгаз", "Криворожгаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз" и "Днепрогаз" за $30 млн. Объемы транспортировки газа этими предприятиями почти в два раза выше, чем западноукраинскими облгазами, которые контролирует группа О.Бахматюка – 8,7 и 4,7 млрд. кубометров соответственно.

По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом-Украина», главной причиной продажи предприятий является проводимое ГлавКРУ, Генпрокуратурой и УБОП МВД Украины расследование по факту присвоения 410 млн. грн. средств ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» должностными лицами и акционерами ОАО «Ивано-Франковскгаз», ОАО «Львовгаз», ОАО «Закарпатгаз», ОАО «Черновцыгаз», ОАО «Волыньгаз», ЧП «Промбуддеталь», ООО «СБ-Индустрия», ООО «Будпрофсервис» и ООО «Станиславская торговая компания» в ноябре 2005 – марте 2006 г.

Во вчерашнем обращении к СМИ Олег Бахматюк также заявил, что «не имел никакого отношения к решению о выделении и распределении средств в размере 410 млн. грн. … и не имел никакого отношения к операциям … областных газопоставляющих предприятий». Однако сегодня утром «Украинская правда» опубликовала резолюцию А.Ивченко о выделении средств облгазам, адресованую в частности О.Бахматюку.