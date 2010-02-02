Большинство городов засекречивают свои генеральные планы

Абсолютное большинство городов Украины противозаконно засекречивает генеральные планы населенных пунктов.

Об этом говорится в исследовании доступности для общественности генеральных планов 70 городов Украины, проведенном Восточно-Украинским центром общественных инициатив (г. Луганск), текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

По данным исследования, абсолютное большинство городских жителей Украины, которых насчитывается почти 32 млн., противозаконно лишены информации о генеральных планах своих городов.

Для мониторинга были отобраны 46 самых крупных городов Украины, в каждом из которых проживает более 100 тыс. чел., и 22 города и поселка городского типа с выгодным географическим расположением, богатые рекреационными ресурсами, а следовательно - с высокой стоимостью земли.

В ходе проведенного исследования 68 местным советам Украины были направлены информационные запросы о предоставлении информации о доступе общественности к текстовой и графической составляющим генеральных планов городов. Из 68 городов 38 в официальных ответах заявили, что генеральные планы в этих городах имеют грифы «Для служебного пользования» и «Секретно» (среди них - Киев и Харьков).

13 городских и поселковых советов (Ворзель, Гурзуф, Евпатория, Запорожье, Каменец-Подольский, Мукачево, Новоазовск, Павлоград, Партенит, Симферополь, Солотвино, Херсон, Шацк), нарушая закон, проигнорировали запрос и не предоставили информацию.

Должностные лица еще 15 местных советов сообщили о наличии генеральных планов на официальных сайтах органов местного самоуправления. После проверки выяснилось, что достаточно полная текстовая и графическая составляющие генплана представлены лишь на сайтах трех городов (Одесса, Луцк, Донецк).

На сайтах Днепропетровска, Львова, Никополя, Полтавы, Сум, Харькова и Хмельницкого соответствующая информация представлена фрагментарно. На сайтах Бердянска, Мариуполя, Николаева, Кировограда и Севастополя найти генеральные планы городов или их составляющие не удалось.

Лишь один городской совет (г. Моршин) предоставил картографическое выкопирование из генплана, однако этот документ не содержит названия и обозначений масштаба.

Среди документов, на которые ссылаются местные советы, обосновывая засекречивание генпланов, чаще всего вспоминают приказ председателя СБУ от 01.03.2001 г. № 52 «Свод сведений, составляющих государственную тайну» и утвержденную Постановлением КМУ от 27.11.1998 г. № 1893 «Инструкцию о порядке учета, хранения и использования документов, дел, изданий и других материальных носителей информации, содержащих конфиденциальную информацию, которая является собственностью государства».

Однако, по данным Восточно-украинского центра общественных инициатив, еще в ноябре прошлого года СБУ исключила из сведений, составляющих государственную тайну, топографические карты и планы масштаба 1:50000, созданные в государственной системе координат на территорию Украины. 16 декабря 2009 года приказ СБУ был зарегистрирован в Минюсте и вступил в законную силу.

Общественные активисты отмечают, что со времени появления указанного документа графическая часть генпланов не может засекречиваться, а работа по рассекречивания карт генпланов должна проходить уже, по меньшей мере, полтора месяца. "Несмотря на это, местные советы, приславшие ответы после вступления указанного приказа в действие, не предоставили ни одной информации о начале процесса рассекречивания", - заявляют в Восточно-украинском центре общественных инициатив.

Представители центра выразили опасение, что процесс рассекречивания может растянуться на годы, и обратились к общественным активистам и представителям СМИ с призывом требовать от исполнительных органов местных советов немедленного рассекречивания текстовых и картографических составляющих генпланов.

Справка УНИАН: Восточно-Украинский центр общественных инициатив – это общественная организация, зарегистрированная в 2003 г. в г. Луганске. Миссия организации – способствовать сознательному и активному участию граждан в общественной жизни путем проведения образовательных и правозащитных программ. Одним из главных направлений работы организации является содействие налаживанию прозрачных и законных процедур планирования и застройки в Украине. На протяжении октября 2009 г. – июля 2010 г. организация реализует проект «Через доступ к Генпланам – к градостроению без коррупции». Цель проекта - решить проблему незаконного ограничения доступа к генеральным планам городов Украины и их картографических составляющих грифами «Для служебного пользования» (ДСП) и «Секретно». Эта инициатива поддержана в рамках программы «Верховенство права» Международного фонда «Возрождение».