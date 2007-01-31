Коллектив ”Интера” готовится к забастовке

Независимый Медиа-профсоюз Украины официально сообщает руководству АОЗТ "УНТК" и общественности о создании первичной организации профсоюза на телеканале "Интер".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Медиа-профсоюза, с этого момента профсоюз будет добиваться выполнения владельцами и уполномоченными лицами всех правил и процедур в защиту прав наемных работников.

Медиа-профсоюз сообщает, что в ночь с 25 на 26 января 2007 на "Интере" состоялось собрание трудового коллектива, на котором журналисты четко выразили неудовлетворение грубым и массовым нарушением прав работников канала на труд и его справедливую оплату, как это предусмотрено Конституцией Украины. В тот же день протокол общего собрания был вручен управляющему делами АОЗТ "УНТК" В.СИБАЛОВУ, который обещал передать документ главному акционеру телеканала Валерию ХОРОШКОВСКОМУ.

Сегодня, 31 января 2007 года, заканчивается последний день, когда владельцы и менеджмент канала должны начать официальные переговоры относительно урегулирования трудового конфликта. Коллектив телекомпании, как это и предусмотрено трудовым законодательством, избрал уполномоченных представителей на переговоры. Однако менеджмент и владельцы телеканала "Интер" игнорируют право коллектива на переговоры, что является грубым нарушением не только конституционных прав журналистов, но и международных обязательств, которые взяло на себя государство Украина.

В соответствии с Законом Украины "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)", владельцы должны были рассмотреть требования работников "Интера" в трехдневный срок. 26-го января состоялась встреча представителей информационно-аналитической службы "Интера" с генеральным продюсером канала Анной БЕЗЛЮДНОЙ, во время которого требования коллектива не были удовлетворены. Таким образом, с 26 января 2007 года этот конфликт является официальным коллективным трудовым спором.

Как отмечает Медиа-профсоюз, в соответствии с законом, владельцы должны были на протяжении 3 дней создать примирительную комиссию и начать переговоры. Однако менеджмент "Интера" распространял сообщения, что никакого конфликта на канале нет. Ни одного официального ответа по своим требованиям относительно начала переговоров коллектив так и не получил, что дает основания расценивать позицию менеджмента и владельцев как отказ от начала примирительных процедур.

Медиа-профсоюз призывает владельцев и их уполномоченных представителей немедленно назначить своих представителей в примирительную комиссию и начать переговоры относительно требований, выдвинутых трудовым коллективом. Напоминаем, что это время заканчивается в 24.00 31-го января 2007 года.

Если переговоры не начнутся до указанного времени, трудовой коллектив "Интера" начнет официальную подготовку к забастовке и другим акциям протеста в защиту своих прав. Одновременно Медиа-профсоюз инициирует начало образования трудового арбитража для разрешения данного конфликта с помощью посторонних специалистов, экспертов, представителей органов власти. “В первую очередь, мы надеемся на выполнение своих обязанностей Национальной службой посредничества и примирения, к которой уже обратился трудовой коллектив "Интера"”, отмечается в заявлении профсоюза, переданном УНИАН.

Медиа-профсоюз также призывает всех коллег поддержать журналистов и работников "Интера". Они борются не только за свои права, но и за право других журналистов работать в прогнозируемых, стабильных условиях, получать легальную заработную плату.