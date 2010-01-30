В Киеве шестеро мошенников нагрели граждан и банки на миллион долларов

Прокуратура города Киева возбудила и расследует уголовное дело в отношении шести граждан, которые в составе преступной группы мошенническим способом завладели денежными средствами физических лиц и разных банковских учреждений столицы на сумму более 1 млн. дол.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, на данное время уже арестованы не только исполнители, но и организаторы этого преступления.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор доказательств других эпизодов преступной деятельности указанных лиц.

На основании соответствующих решений суда по месту жительства задержанных проведены обыски и изъято большое количество документов, которые оформлялись на имущество физических и юридических лиц и свидетельствуют о преступной деятельности этой группы. В частности, речь идет о получении по поддельным документам банковских кредитов на социально незащищенных граждан.

Как отметили в прокуратуре, эта группировка была разоблачена в результате тесного сотрудничества прокуратуры Киева и управления уголовного розыска ГУ МВД Украины в г. Киеве.