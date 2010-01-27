Янукович: Украину объединит справедливое отношение власти к каждому

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что Украину объединит справедливое отношение власти к каждому человеку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом политик заявил сегодня, отвечая на вопросы иностранных журналистов.

Говоря о внутренней политике, которую он будет проводить в случае победы на выборах в отношении не поддержавших его регионов страны, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Достаточно большое количество избирателей и в центре, и на западе Украины в первом туре проголосовали за меня. Во втором туре, я в этом убежден, их количество значительно увеличится. И это, в свою очередь, будет накладывать на меня обязательства учитывать в своей политике интересы этих областей».

Кандидат на пост Президента заявил, что в обязательном порядке построит свою внутреннюю политику так, чтобы она способствовала объединению страны, была справедливой по отношению к каждому человеку, независимо от того, кто в каком регионе живет.

«Подчеркиваю: необходимо создать такую систему, чтобы она могла защитить права каждого человека. И я буду такую систему выстраивать», - заверил В.ЯНУКОВИЧ.