В Полтавской области морозы «закрыли» более 340 школ
13:38, 26 января 2010Общество
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В Полтавской области из-за низкой температуры воздуха временно не работает 341 школа.
Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника управления образования и науки ОГА Анатолий БОРДЮЧЕНКО.
По его словам, школы закрыли на 2-3 дня - пока не спадут морозы.
"На сегодня не учатся из-за морозов ученики 1-8 классов в Лубнах, младшие школьники Полтавы, Миргорода и районов: Диканьского, Миргородского, Пирятинского, Козельщинского, Глобинского, Полтавского, Лубенского. В других городах, райцентрах и селах не учатся и старшеклассники", - сказал А.БОРДЮЧЕНКО.
Всего в Полтавской области из-за мороза в школы не пошли 59 тыс. 34 ученики.
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