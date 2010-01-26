В Полтавской области морозы «закрыли» более 340 школ

В Полтавской области из-за низкой температуры воздуха временно не работает 341 школа.

Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника управления образования и науки ОГА Анатолий БОРДЮЧЕНКО.

По его словам, школы закрыли на 2-3 дня - пока не спадут морозы.

"На сегодня не учатся из-за морозов ученики 1-8 классов в Лубнах, младшие школьники Полтавы, Миргорода и районов: Диканьского, Миргородского, Пирятинского, Козельщинского, Глобинского, Полтавского, Лубенского. В других городах, райцентрах и селах не учатся и старшеклассники", - сказал А.БОРДЮЧЕНКО.

Всего в Полтавской области из-за мороза в школы не пошли 59 тыс. 34 ученики.