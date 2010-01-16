Членов избиркома пытались подкупить фальшивыми купюрами

В Харьковской области членов избирательного участка пытались подкупить... фальшивыми купюрами.

Об этом сообщил министр внутренних дел Юрий Луценко на пресс-конференции на тему: "Мероприятия органов внутренних дел по охране общественного порядка, гарантирования безопасности и предотвращения фальсификаций во время выборов Президента Украины", пишет сайт министерства. По его словам, в Харьковской области члены одного из избирательных участков обратились с заявлением в милицию о том, что их пытались подкупить, предлагая фальшивые купюры. Каждому из них предлагали по 300 гривен фальшивок. Кроме того, после позитивного результата голосования на участке членам комиссии обещали еще всем по 300 евро.

Как сообщил Юрий Луценко, проводится проверка этого заявления.

Кроме того, министр отметил, что два дня назад харьковские работники милиции изъяли значительное количество поддельных гривневых купюр, завезенных из соседней страны.

Юрий Луценко выразил предположение, что, очевидно, работники милиции тогда изъяли не все подделки и часть этих денег все же осталась у злоумышленников, которые теперь пытаются подкупить избирателей или членов избирательной комиссии фальшивыми купюрами.

- Рекомендую всем гражданам голосовать исключительно по велению совести и сердца и не соблазняться никакими видами подкупа, - отметил министр.