Экологи выявили замор рыбы в реке Веревчина

12:07, 16 января 2010
Общество
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Сообщение из Херсона

Государственная экологическая инспекция зафиксировала факт замора рыбы в реке Веревчина рядом с пгт Чернобаевка Белозерского района Херсонской области.

Об этом УНИАН сообщили в управлении экологии Херсонской области.

Согласно сообщению, на площади 120 кв. м. погибли 4 тыс. карасей и верховодок.

Специалисты экологической инспекции взяли на анализ пробы воды, чтобы выяснить причину замора рыбы и определить ущерб, нанесенный окружающей среде.

 

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