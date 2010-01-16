Экологи выявили замор рыбы в реке Веревчина

Государственная экологическая инспекция зафиксировала факт замора рыбы в реке Веревчина рядом с пгт Чернобаевка Белозерского района Херсонской области.

Об этом УНИАН сообщили в управлении экологии Херсонской области.

Согласно сообщению, на площади 120 кв. м. погибли 4 тыс. карасей и верховодок.

Специалисты экологической инспекции взяли на анализ пробы воды, чтобы выяснить причину замора рыбы и определить ущерб, нанесенный окружающей среде.