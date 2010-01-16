Экологи выявили замор рыбы в реке Веревчина
12:07, 16 января 2010Общество
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Сообщение из Херсона
Государственная экологическая инспекция зафиксировала факт замора рыбы в реке Веревчина рядом с пгт Чернобаевка Белозерского района Херсонской области.
Об этом УНИАН сообщили в управлении экологии Херсонской области.
Согласно сообщению, на площади 120 кв. м. погибли 4 тыс. карасей и верховодок.
Специалисты экологической инспекции взяли на анализ пробы воды, чтобы выяснить причину замора рыбы и определить ущерб, нанесенный окружающей среде.
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