Опергруппа СБУ принимает сообщения на иностранных языках

В Службе безопасности Украины создана оперативная группа для реагирования на сообщения международных наблюдателей о нарушениях во время проведения выборов Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, эта группа будет реагировать на все сообщения от представителей международных и неправительственных организаций о возможных нарушениях избирательного законодательства.

С этой оперативной группой можно связаться по телефонам: 044-239-70-48 (английский язык); 044-234-01-89 (французский язык). Звонки на эти телефоны принимаются с 09.00 до 18.00.

Кроме того, международные наблюдатели могут отправлять факсимильные сообщения по номерам 044-235-03-58 или 044-253-11-42, а также звонить с 18.00 до 24.00 по мобильным телефонам 067-328-37-79; 067-223-18-20 или отправлять сообщение по электронной почте по адресу elections@ssu.gov.ua.