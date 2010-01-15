В Киеве задержали грузинского «вора в законе» Гезо Кардаву

Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины задержали в Киеве грузинского «вора в законе» Гезо КАРДАВУ, известного в криминальных кругах по кличке «Гезо Галльский».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины – задержанный, 1978 года рождения, уроженец с. Набакеви, Республика Грузия, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений на территории Грузии и России.

По данным оперативников, Г.КАРДАВА находился на территории Украины нелегально и пытался установить контроль над дельцами теневого бизнеса, которые раньше находились под влиянием известного «вора в законе» по кличке «Антимоз», который на территории Украины контролировал деятельность бизнес-структур и имел широкий круг коррумпированных связей. В конце мая 2009 года Кухилава АНТИМОЗ был экстрадирован в Грузию с запретом на въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

Сейчас «Гезо Галльский» проверяется на причастность к противоправной деятельности на территории Украины и решается вопрос о выдворении его за пределы государства.