В один из монастырей Одессы доставили 5-тонный колокол

В Свято-Успенский Одесский мужской монастырь был доставлен еще один – 5-тонный - колокол для колокольни обители. Ранее здесь были установлены четырнадцать колоколов, вес самого крупного из которых - 1200 кг.

Как сообщает ИА «МОСТ-Одесса» со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, колокол изготовлен на Донецком металлургическом заводе на пожертвования Наталии РУСЛАНОВОЙ и Ростислава ПАВЛИЧЕНКО.

В ближайшее время колокол будет освящен и поднят на колокольню, чтобы радовать православных одесситов новым звоном.