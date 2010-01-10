16 фиктивных фирм выявили налоговики на Житомирщине

На Житомирщине в прошлом году налоговики выявили 16 фиктивных фирм, которые занимались легализацией теневых средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в Житомирской области.

Уточняется, что управление по борьбе с отмыванием полученных незаконным путем прибылей налоговики области разоблачили 8 таких преступлений. В частности, с 8 возбужденных по преступным фактам уголовных дел по двум сумма разоблаченной легализуемой прибыли достигла 17,6 млн. грн.

Налоговики изъяли материальные ценности и арестовали имущества на 21,2 млн. грн.

Также выявлен конвертационный центр, где изъято наличностью 1,4 млн. грн., 140 тыс. дол. США и 21 тыс. евро. На счетах фиктивных фирм заблокированы 1,2 млн. грн.