Севастополю хватит газа и мазута

Теплоснабжающие организации Севастополя на первую декаду января имеют «нормальные лимиты» газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя городской государственной администрации Мирослав САГАЙДАК на брифинге.

По его словам, благодаря предоставленному в канун Нового года «Укрэксимбанком» кредиту, власти города успели получить 12 млн. грн. из запланированных 30 млн. грн., и тем самым и «Севгорводоканалу», и «Севтеплоэнерго» удалось проплатить долги за электроэнергию (по 2 млн. грн.), кроме того - 8 млн. грн. направить на оплату за газ.

То есть, по словам М.САГАЙДАКА, «это дало возможность городу получить нормальные лимиты по электроэнергии и по газу».

Сегодня, сказал он, все теплоснабжающие организации работают исправно, имеют лимиты, «и есть уверенность в том, что мы первую декаду января проработаем в полном объеме и на должном уровне».

Как продолжил М.САГАЙДАК, «сегодня мы работаем над получением второго транша кредитной линии, что тоже позволит нам проплатить в основном за газ и электроэнергию, и даст возможность работать в январе стабильно».

Также, по информации М.САГАЙДАКА, «удалось создать резерв мазута и угля, есть более чем месячный запас, который позволяет стабильно работать котельным».