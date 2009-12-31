Экс-начальник райотдела милиции Крыма получил три года тюрьмы

Бывший начальник Первомайского районного отделения крымской милиции признан виновным в злоупотреблении служебным положением и превышении власти и приговорен к трем годам лишения свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, по решению Красногвардейского райсуда, экс-руководителю первомайской милиции также запрещено занимать «определенные должности в течение трех лет».

Как сообщал УНИАН, начальник Первомайского районного отделения крымской милиции был задержан в конце октября 2008 года.

В марте 2009 года следственный отдел прокуратуры закончил расследование уголовного дела в отношении милицейского экс-руководителя и передал дело в суд.

Как информировала тогда пресс-служба Генеральной прокуратуры, экс-начальнику райотдела предъявлено обвинение по 24 эпизодам преступной деятельности, в том числе по фактам злоупотребления служебным положением, служебного подлога, незаконного задержания, краж, грабежей, грубого нарушения законодательства о труде, мошенничества, незаконного хранения наркотических веществ.