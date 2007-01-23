Довгий обвинил Тимошенко в посягательствах на кресло Черновецкого

Политические силы, выступившие с инициативой о проведении референдума о недоверии мэру и Киевсовету, ставят единственную цель – обвинить во всем власть. Об этом в интервью газете «Факты и комментарии» заявил заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

По его мнению, «БЮТу и Юлии ТИМОШЕНКО на самом деле референдум нужен в качестве самопиара». «Референдум – это постоянная возможность во всем обвинять власть. Не смогли зарегистрировать по закону инициативные группы по сбору подписей - виновата власть, не смогли собрать подписи горожан - виновата власть, не пришли на референдум более 50 процентов киевлян - опять же, виновата власть. При этом можно постоянно призывать к новому «майдану», внося в общество хаос и сумятицу», - подчеркнул секретарь Киевсовета.

О.ДОВГИЙ, комментируя принятие Верховной Радой Украины закона о введении императивного мандата для депутатов местных советов, отметил: «Ситуация с БЮТ в Верховной Раде принципиально не изменилась. Эта политическая сила и дальше остается вне игры, и будет, при случае, ситуативно договариваться с другими силами, чтобы соблюсти свои личные политические интересы».

«На сегодняшний день, - отметил секретарь Киевсовета, - таким интересом БЮТ является кресло мэра Киева, в котором очень заинтересована Юлия ТИМОШЕНКО – либо для себя, либо для своего ставленника. Именно этим мотивируются действия БЮТ и при принятии закона об императивном мандате для депутатов местных советов. Их интересует только власть, и ничто другое».

О.ДОВГИЙ также подчеркнул, что «закон об императивном мандате для депутатов местных советов, как и любой другой закон, не должен противоречить Конституции Украины. А принятый документ противоречит целому ряду статей Основного закона страны. Но, главное, реализация положений закона об императивном мандате приведет к нестабильности в местных советах».

По мнению О.ДОВГОГО, «будут возникать ситуации, когда какая-то политическая сила ради своих амбиций или приверженности определенной идеологии начнет заниматься решением своих задач, а не проблем горожан. Депутаты - из-за угрозы лишиться мандата – при этом вынуждены будут слепо следовать партийной дисциплине, и принимать те решения, которые выгодны лидерам фракций, а не местной общине».

Как сообщал УНИАН, 22 января инициативная группа по проведению местного референдума об отставке Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и роспуску Киевсовета подала документы для регистрации.

Инициативная группа по проведению местного референдума образована на собрании граждан Киева 23 декабря 2006 года. В инициативную группу вошло 54 человека.

На местный референдум будут вынесены вопросы об отставке Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и роспуске Киевсовета V созыва.