Мэр Киева распорядился очистить город от непристойных надписей

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о благоустройстве внешнего вида зданий и сооружений столицы.

Согласно документу, текст которого размещен на официальном веб-портале городской власти, ответственные должностные лица предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, граждане, а также руководители организаций, имеющие на своем балансе жилые дома, сооружения, ограждения, обязаны до 25 января текущего года выполнить работы по восстановлению внешнего вида зданий и сооружений Киева и устранить надписи аморального и непристойного содержания.

В свою очередь Главному управлению по контролю над благоустройством и внешним дизайном совместно с Главным управлением жилищного хозяйства КГГА, Главным управлением по вопросам внутренней политики и районными госадминистрациями поручено в дальнейшем постоянно осуществлять проверку внешнего вида зданий и сооружений в городе и устранять непристойные надписи.

Кроме того, на сессии Киевсовета планируется утвердить Правила благоустройства территории, которые поручено подготовить Главному управлению по контролю над благоустройством и внешним дизайном.