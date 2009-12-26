В школах Луганска с 28 декабря возобновляют занятия
11:10, 26 декабря 2009Общество
1235
Информация пресс-службы горсовета
Луганская городская санитарно-эпидемиологическая станция дала согласие на возобновление занятий в школах города с понедельника, 28 декабря, в связи со снижением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета.
Карантин в школах города был введен с 16 декабря.
С 52-й недели этого года в Луганске наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ: зарегистрированы 4914 случаев против 8503 случаев на 51-й неделе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter