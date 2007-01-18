Кушнарева можно было спасти? (обновленная)

Заместитель министра здравоохранения Валерий ИВАСЮК утверждает, что народный депутат Украины Евгений КУШНАРЁВ умер из-за неготовности районной больницы города Изюм Харьковской области предоставить полноценную срочную помощь в таком случае.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

По словам заместителя министра, на уровне районных больниц обязательно должен быть сконцентрирован потенциал, который не нуждается во вмешательстве министра.

Он пояснил, что если пациент в случае, подобном случаю с Е.КУШНАРЕВЫМ, не умер в течение первых двух часов, то это значит, что надежда на его спасение была.

При этом В.ИВАСЮК отметил, что Е.КУШНАРЁВ прожил целые сутки и перенес две операции.

В связи с этим заместитель министра подчеркнул, что это говорит о том, что депутат умер не от ранения, а непосредственной причиной его смерти является потеря крови.

Он еще раз подчеркнул, что любая больница уровня районной должна быть готова к предоставлению помощи в подобных случаях, в частности, иметь необходимый запас проверенной крови.

«Уровень райбольницы должен всегда быть готов к таким случаям. Это недопустимые вещи», - сказал В.ИВАСЮК.

По его словам, «мы живем в гражданском мире, у нас нет войны, но даже во время войны есть случаи, когда в подобных ситуациях больных спасают».

В связи с этим В.ИВАСЮК добавил, что сейчас Украине необходимо думать не о больнице будущего, а о больницах сегодняшнего дня.

Он сказал, что часто в летальных случаях врачи говорят, что они сделали все возможное. Однако, по словам В.ИВАСЮКА, в этом случае врачи Изюмской больницы вряд ли могут такое сказать.