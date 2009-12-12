Из Украины экстрадирован один из самых влиятельных воров в законе

Сегодня из аэропорта «Борисполь» рейсовым самолетом «Киев-Баку» в Республику Азербайджан был экстрадирован известный в криминальных кругах «вор в законе» Ровшан ДЖАНИЕВ по прозвищу «Ровшан Ленкоранский».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, 3 декабря этого года в Киеве Р.ДЖАНИЕВ был задержан работниками Главного Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, и Голосеевский районный суд столицы избрал ему меру пресечения – содержания под стражей до 40 суток.

«Ровшан Ленкоранский» у себя на родине разыскивается за совершение тяжких преступлений, в частности, за покушение на убийство и незаконное обращение с оружием.

Экстрадированный является одним из самых влиятельных «воров в законе» в Кавказском регионе. В январе 2008 года Р.ДЖАНИЕВА уже задерживали работники ГУБОП. Тогда Шевченковским районным судом города Киева ему была избрана мера пресечения в виде ареста сроком 40 суток. Однако, находясь под стражей, «Ровшан Ленкоранский», используя коррумпированные связки в Государственном комитете по делам религий и национальностей Украины, получил статус беженца и был освобожден из-под стражи и до последнего времени нелегально находился на территории Украины, отмечает пресс-служба ГУБОП. Но Высшим административным судом Украины решение о предоставлении Р.ДЖАНИЕВУ статуса беженца было отменено.