Как за год выросли цены в Украине (данные Госкомстата)

В Украине инфляция в октябре 2009 г. по отношению к сентябрю составила 0,9%, с начала года – 10,1%, к октябрю 2008 года – 14,1%, в январе–октябре 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - 16,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению Госкомстата, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в октябре т.г. к октябрю 2008 года выросли на 8,8% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2008 года - выросли на 12,2%), в частности на пищевые продукты - на 7,6% (к январю-октябрю 2008 г. - на 11,2%), хлеб и хлебопродукты - на 7,5% (13,6%), в том числе на хлеб - на 10,3% (14,8%), макаронные изделия - на 8,4% (13,2%), кондитерские изделия из муки – 12,8% (17,2%), мясо и мясопродукты - на 6,7% (13%), рыбу и рыбопродукты - на 19,3% (27,2%), молоко, сыр и яйца - на 4,5% (9,2%) (в том числе на молоко - на 7,2%, сыр и творог - на 5,1%, на яйца – снизились на 4,4%), на масло и жиры – выросли на 2,8% (7,3%), в том числе на масло сливочное - выросли на 26,2%, масло подсолнечное – снизились на 6,7% , на другие пищевые животные жиры – снизились на 0,3%.

Цены на фрукты в октябре т.г. к октябрю 2008 года выросли на 6,9% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2008 года выросли на 14,3%). На овощи цены снизились на 15,2% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2008 года – снизились на 19,9%), в том числе на картофель – снизились на 25,1% (снизились на 10,1%). На сахар - выросли на 51,6% (32,6%), кондитерские изделия сахаристые - на 21,3% (21,7%), безалкогольные напитки – 28,6% (30,4%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в октябре 2009 года к октябрю 2008 года подорожали на 41,9% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2008 года - на 35,3%), цены на одежду и обувь выросли на 9,4% (7,9%), в том числе на одежду - на 9,6%, обувь - на 9%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в октябре т.г. к октябрю 2008 года подорожали на 22,3% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2008 года - на 28,7%), в том числе квартплата выросла на 26,9% (34,7%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 12,6% (16,4%), канализацию - на 43,8% (47,6%), воду – 31,7% (37,2%), цены на электроэнергию в октябре не изменились (не изменились), на природный газ выросли на 35,1% (49,9%), на горячую воду и отопление - выросли на 35,3% (43,7%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в октябре т.г. к октябрю 2008 года выросли на 22,6% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2008 года - на 23,3%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 14,3% (16%), домашний текстиль - на 19,6% (17,7%), бытовая техника - на 22,8% (21,9%).

Стоимость услуг здравоохранения в октябре 2009 года к октябрю 2008 года возросла на 30,3% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2008 года - на 32,2%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования - на 43,3% (42,5%), амбулаторные услуги подорожали на 17,4% (21%).

Цены в транспорте в октябре т.г. к октябрю 2008 года выросли на 22,2% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2008 года - на 20,8%), в том числе на покупку транспортных средств - выросли на 24,3% (22%), на топливо и масла – выросли на 25,1% (6,4%), транспортные услуги – выросли на 21,7% (29,3%) (пассажирский железнодорожный транспорт - на 20,6% (23,2%), пассажирский автодорожный транспорт - на 26,1% (31,8%).

Цены в сфере связи в октябре 2009 г. выросли на 5,2% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2008 года - на 7,6%), почтовые услуги подорожали на 50% (на 81,1%), стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла на 4,3% (7%).

Цены в сфере отдыха и культуры в октябре т.г. выросли на 20,7% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2008 года – на 20,9%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования возросла в октябре т.г. на 15,5% (14,5%), стоимость отдыха и услуг культуры - на 21,6% (24,8%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 21,6% (21,4%).

Цены в сфере образования в октябре 2009 года к октябрю 2008 года выросли на 15,8% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2008 года - на 24%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 11,7% (18,9%), среднее образование - на 13,9% (22,6%), стоимость высшего образования увеличилась на 16,9% (25%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в октябре т.г. к октябрю 2008 года выросла на 11,9% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2008 года - на 17,6%).

Справка УНИАН. Инфляция в январе-октябре 2008 года, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, составила 25,8%, в октябре 2008 года к октябрю 2007 года – 23,2%, в октябре 2008 года к сентябрю 2008 года – 1,7%, в январе-октябре 2008 года (к декабрю 2007 года) – 18%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).