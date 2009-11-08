Губернатор обязал предприятия нашить 2 млн. марлевых масок

Изготовленные в Житомирской области респираторные маски будут раздавать населению бесплатно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распоряжении председателя Житомирской облгосадминистрации Юрия ЗАБЕЛЫ «Об использовании марли медицинской для проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения гриппа типа А/H1N1(Калифорния) и острых респираторных заболеваний среди населения».

Руководитель области обязал ряд предприятий области до 11 ноября изготовить респираторные маски из марли, отпущенной из мобилизационного резерва, а это - 139 тис.118 м.

Заявки на потребность в масках подадут в управление здравоохранения ОГА райгосадминистрации и горисполкомы совместно с органами государственной санитарно-эпидемиологической службы и областной организации общества Красного Креста Украины. После этого полученные респираторные маски бесплатно раздадут населению области.

Раньше председатель Житомирской ОГА заявлял о необходимости изготовить в области около 2 млн. защитных масок.