Погода на понедельник

Завтра, 9 ноября, в Украине будет преобладать прохладная и дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западной части ожидаются дожди, местами грозы, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди. На остальной территории без существенных осадков. Ожидается местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в южной части, в восточных областях и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 13° тепла, на севере Левобережья и местами в восточных областях от 2° мороза до 3° тепла; днем 6-11°, на юге Одесской области и на Закарпатье 12-15°, в Крыму 16-21° тепла.

В Киеве и Киевской области облачно, без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11°; в Киеве ночью 3-5°, днем 7-9°.