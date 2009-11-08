Губернатор установил ограничения на проверки аптек

В Винницкой области введено ограничение на проверки аптечных заведений региона.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение «Об ограничении проверок аптечных заведений области» подписал глава Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ.

В соответствии с распоряжением, органам государственного надзора (контроля) рекомендовано воздержаться от проведения плановых и внеплановых проверок аптечных заведений на территории области на период эпидемии гриппа 2009 года.

Это распоряжение подписано с целью недопущения дезорганизации работы аптечных заведений в условиях увеличения заболеваемости острыми респираторными заболеваниями населения области.

Как сообщал УНИАН, ранее винницкие налоговики выявили факты спекуляции антивирусными медпрепаратами и превышения предельных цен почти в 20-ти из 200 проверенных аптек.