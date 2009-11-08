На Прикарпатье будет действовать передвижной флюорограф

На Прикарпатье разворачивают дополнительные кровати для больных с негоспитальной пневмонией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в субботу на брифинге сообщила заместитель начальника Главного управления здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Зоя ЦИХОНЬ. «Мы разворачиваем дополнительные кровати для больных с негоспитальной пневмонией, - отметила она. – Они будут развернуты на базе фтизиопульмоцентра. Обсуждался вопрос и, наверное, с понедельника будет действовать передвижной флюорограф для населения. Каждый, кто захочет, может прийти и проверить свое здоровье. Эта услуга будет бесплатной».

По ее словам, дополнительно будет развернуто 125 кроватей для взрослых и 30 кроватей для детей.

«Если человек чувствует себя плохо, или есть сомнения по поводу своего здоровья, кашель например, флюорографию не делали два года, он может бесплатно сделать флюорографию, - прибавила она. – Возможно у кого-то найдем пневмонию, возможно бронхит, может ничего не найдем, но у человека будет флюорографическое заключение. В связи с тем, что аппарат работает на доростоящей бумаге, то принято решение, что там, где обнаружат патологию, будут делать снимок, а где нет, будут выдавать заключение врача».

З.ЦИХОНЬ также сообщила, что гуманитарный груз, который привезли Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО распределяется между детскими больницами. По ее словам, в область едут эксперты ВОЗ, они прибудут со Львова. «Хотим посмотреть, как эксперты оценят и нашу работу, насколько мы правильно действуем», - сказала она.