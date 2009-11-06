Педагогам пообещали полную зарплату за период карантина

Всем работникам заведений образования Кировограда пообещали выплатить заработную плату в полном объеме за период вынужденного прекращения учебного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила начальник городского управления образования и науки Лариса КОСТЕНКО.

По ее словам, компенсировать упущенное планируется за счет дополнительных занятий в субботние дни и сокращения зимних и весенних каникул.

В то же время, в некоторых районах Кировоградской области были выявлены попытки удержать с педагогов треть зарплаты из-за введения трехнедельного карантина.

По информации начальника управления образования и науки Кировоградской облгосадминистрации Эльзы ЛЕЩЕНКО, таким образом органы власти пытались сэкономить бюджетные средства. Она подчеркнула, что все учителя получат за период вынужденных каникул зарплату в полном объеме. «Об уменьшении оклада не может быть и речи», - подчеркнула Э.ЛЕЩЕНКО.