Кабмин распорядился о "зеленом свете" для гуманитарной помощи

Кабинет министров Украины поручил Государственной таможенной службе обеспечить безотлагательное осуществление необходимых видов контроля и таможенного оформления гуманитарной помощи, поступающей в Украину для предотвращения распространения гриппа типа А/H1N1 и острых респираторных заболеваний.

Соответствующее распоряжение №1294 от 30 октября размещено на Правительственном портале.

Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям, в соответствии с документом, поручено организовать ведение учета и обеспечить распределение и оперативную доставку по назначению гуманитарной помощи и добровольных пожертвований юридических и физических лиц.