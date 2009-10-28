Украинцы боятся не президента, а участкового милиционера - академик

Как бы власть ни хвасталась демократическими достижениями, простые украинцы их не ощущают. Таким был лейтмотив выступлений участников международной конференции о пути Украины к демократии, которую организовал фонд Гайнриха Белля.

Украинцы не имеют общественных механизмов самозащиты в повседневной жизни, убежден бывший диссидент, академик Национальной академии наук Украины Иван Дзюба. Он считает, что демократические преобразования, о которых так много говорят украинские политики, совсем не затронули простых людей.

«Конечно, у нас есть политические свободы – огромное достижение после тотального контроля. Но живем в удивительном обществе, где никто не боится президента, но все боятся участкового милиционера, начальника ЖЭКа, директора учреждения. То есть тех, от чьих нрава, настроения и манер зависит ежедневная жизнь человека», - говорит Дзюба. По его мнению, при отсутствии «низовой демократии» мало будут весить и персональные изменения на высшем уровне.

Украинский писатель Анатолий Днистровой убежден, что все это наследство от советских времен, когда чиновники боялись вождей, а после изменения ориентиров стало некого бояться, поскольку сильный общественный контроль в Украине так и не создан до сих пор. Именно безнаказанность, по мнению Днистрового, и порождает своеволие чиновников.

Немецкая волна