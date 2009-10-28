Православные туристы прошли вдоль Днестра

Участники международного клуба православного туризма «Одигитрия» совершили путешествие вдоль берегов Днестра.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель международного клуба православного туризма «Одигитрия» Марина БОГДАНОВА.

По ее словам, маршрут православных туристов пролегал по Хмельницкой области. Группа посетила монастырь святого Онуфрия возле села Головчины, Каменец-Подольский, крепость Хотин. Побывали на территории летописной Бакоты – древнего города, уничтоженного в XV веке, и затопленного в 1981 году водами Днестра.

Участники тура на ночлег останавливалась на берегу Бакотского водохранилища, где сохранилась часть скального монастыря и три источника, освященных молитвами монахов, живших здесь когда-то.

У Бакотского скального монастыря был совершен молебен.

М.БОГДАНОВА добавила, что в ноябре турклуб планирует поездку на Черниговщину – к храмам и пещерам Киевской Руси.