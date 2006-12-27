Пресс-служба Кабмина предупреждает о провокации

Пресс-служба Кабинета Министров официально заявляет, что ни правительство, ни его пресс-служба не имеют никакого отношения к изготовлению и распространению информационных материалов с якобы рекомендациями относительно освещения работы правительства.

Как говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН, это явление пресс-служба расценивает как откровенную провокацию, что ставит целью попытку дискредитировать деятельность правительства.

В своей работе Кабинет Министров неуклонно придерживается норм Конституции и законов Украины, принципов прозрачности, свободы слова и открытого доступа журналистов к информации.

Пресс-служба правительства обращается к работникам СМИ с просьбой не реагировать на какие-либо „информационные материалы”, и сообщать о любых фактах давления на журналистов и вмешательства в редакционную политику с целью направления подобных обращений в правоохранительные органы.