Из-за бешеной лисы село два месяца пробудет на карантине

В Житомирской области, в селе Степок Андрушевского району, объявили карантин на 60 суток из-за больной бешенством лисы. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, дикая лиса забежала во двор местного жителя, и тот ее убил.

"Мужчина передал лису в Андрушевскую ветеринарную больницу для проведения исследований, там установили, что животное болело бешенством", - сказал С.УЛАНОВ.

Он дабавил, что контактов лисы с людьми и животными не установлено, однако в селе ввели карантин на 60 суток: в течение этого срока запрещено вывозить из населенного пункта мясо и птицу, а также люди не могут выезжать за пределы поселка без медосмотра.