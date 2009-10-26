В Киеве поймали известного «вора в законе» с тремя кличками

В Киеве работники Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины задержали гражданина Грузии, известного в криминальных кругах «вора в законе» по прозвищу - «Нос», «Амиран Ланчхутский» и «Дедушка».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Как установили оперативники, «Нос» находился на территории Украины нелегально, занимался противоправной деятельностью, в частности, пытался влиять на криминогенные процессы в преступной среде Украины и Центральной Европы. С целью перераспределения сфер влияния в криминальной среде он прибыл из Италии на территорию Украины для проведения «воровской сходки».

«Дедушку» задержали в порядке ст.203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через Украину) Кодекса об административных правонарушениях.

Решается вопрос о депортации задержанного в Республику Грузия, проинформировали в ГУБОП.