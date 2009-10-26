Стартовал финал Всеукраинского турнира юных химиков

В Сумах стартовал финальный этап Всеукраинского турнира юных химиков, который продлится до 27 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, в турнире принимают участие 22 команды, в состав которых входят старшеклассники с Украины, России и Армении. В целом в турнире соревнуются 132 ученика, а его жюри и оргкомитет создано из ведущих специалистов Министерства образования и науки Украины, а также государственных высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации.

Базой проведения турнира определена Сумская специализированная школа І-ІІІ степеней № 10 имени Бутко и детское заведение санаторного типа «Ровесник».

Всеукраинский турнир юных химиков организован в соответствии с Государственной целевой программой работы с одаренной молодежью на 2007-2010 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 8 августа 2007 года № 1016 и приказа Министерства образования и науки Украины от 2 октября 2009 г. № 907 «О проведении финальных этапов Всеукраинских турниров юных химиков, экономистов, биологов, географов, правоведов, математиков, информатиков, физиков, изобретателей и рационализаторов», сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.