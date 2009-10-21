Украинские и американские военные водолазы обменялись опытом

В Севастополе Центр поисковых и аварийно-спасательных работ (ЦПАСР) Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины сегодня посетила делегация представителей ВМС Соединенных Штатов Америки в Европе по вопросам подготовки мобильных водолазных поисково-спасательных групп во главе с начальником водолазной группы Самсоном МАТА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, целью визита американских военных водолазов стала подготовка водолазных специалистов украинского флота к эксплуатации водолазного оборудования, полученного от ВМС США в качестве материально-технической помощи, и ознакомления представителей ВМС Украины с возможностями, оборудованием и методикой работы мобильных водолазных поисково-спасательных групп ВМС США.

От украинской стороны в мероприятии приняла участие рабочая группа под руководством начальника Центра поисковых и аварийно-спасательных работ – начальника поисково-спасательной службы ВМС ВС Украины капитана второго ранга Виктора ДВУХШОРСТНОВА.

Во время встречи военных ВМС США ознакомили с организацией и задачами ЦПАСР ВМС Украины, состоянием сотрудничества между украинским и американским флотами. Также гости осмотрели водолазную технику, которая находится на вооружении украинских военных водолазов, посетили спасательное буксирное судно «Кременець».

В свою очередь американские военные рассказали украинским коллегам о назначении, возможностях и программах развития водолазных подразделений ВМС США.

В конце визита стороны обсудили вопрос об индивидуальной и групповой подготовке водолазных подразделений, организации проведения водолазных и поисково-спасательных операций, а также провели практические занятия по эксплуатации и обслуживанию водолазного оборудования.

Визит в Украину американских военных, входящий в Программу военного сотрудничества между Командованием Вооруженных Сил США в Европе и Вооруженными Силами Украины на 2009-2010 годы, завершится 24 октября.