Янукович заверил Путина, что правительство не будет ждать

Диалог, который сегодня состоялся между президентами Украины и России, «снимает политические вопросы, которые были созданы искусственно, и непонятно, по чьей инициативе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

«Наше правительство настроено продолжать интенсивный диалог с российскими коллегами и правительством и обсуждать крупные вопросы, стратегические вопросы глобальной экономики: самолетостроение, сотрудничество в космосе, развитие топливно-энергетического комплекса», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр Украины считает, что украинско-российское сотрудничество должно развиваться на основе совместных программ.

«Нефтедобыча, газодобыча, энергетика и транспортировка. Разница во времени в наших странах дает возможность по перетокам экспортной энергии», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ заверил В.ПУТИНА в том, что правительство Украины, «не дожидаясь сразу вместе с российским правительством и Михаилом ФРАДКОВЫМ (глава правительства России – УНИАН), начнет работать по реализации сегодняшней договоренности».

В свою очередь, Президент России В.ПУТИН считает рост взаимного товарооборота заслугой правительства В.ЯНУКОВИЧА.

«Много вопросов предстоит решить – в энергетике, машиностроении, авиации, космосе и в области транспорта. Работа идет конструктивная», - сказал В.ПУТИН.

По мнению российского Президента, в российско-украинских отношениях постепенно решаются проблемы. «Вопросы непростые, много технологических и технических проблем», - отметил В.ПУТИН.