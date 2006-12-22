Ющенко: мы провели активное и продуктивное заседание

В ближайшие две-три недели будет разработан план действий украинско-российского двухстороннего сотрудничества на 2007-2008 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по результатам заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что в ближайшие недели, до февраля будет сформирован план мероприятий по урегулированию самых сложных вопросов двухсторонних отношений.

«Мы считаем, что в ближайшие две-три недели будет сформирован план действий на 2007-2008 годы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также сказал, что стороны подтвердили готовность разработать до следующего заседания межгосударственной комиссии (май-июнь 2007 года - УНИАН) декларацию о стратегическом партнерстве между Украиной и Россией, где будут закреплены стратегические позиции по наиболее актуальным вопросам.

Говоря о сегодняшнем заседании комиссии, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что большое внимание было уделено сотрудничеству в экономической сфере.

Также шла речь о сотрудничестве в освоении космоса, авиации и так далее.

«На мой взгляд, мы провели активное и продуктивное заседание», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, добавив, что он удовлетворен результатами.

В свою очередь, Президент РФ Владимир ПУТИН сказал, что полностью согласен с оценками встречи, высказанной его украинским коллегой. «Я также оцениваю итоги нашей работы позитивно», - подчеркнул он, добавив, что это проявляется в общем стремлении предать нашему партнерству более высокое качество.

Также, по его словам, об этом свидетельствует целый рад качественных предложений в конкретных сферах сотрудничества.

В.ПУТИН отметил, что с учетом этих предложений будет доработан проект плана действий на ближайшие два года.