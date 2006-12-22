Путин: нет никаких оснований для пересмотра газовых договоренностей

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН заявляет, что у российской стороны нет никаких оснований для пересмотра газовых договоренностей с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО по окончании заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

В.ПУТИН сказал, что у России с Украиной заключены долгосрочные контракты на поставки газа. По его словам, Россия всегда обеспечивала, обеспечивает и будет обеспечивать Украину газом. В том числе, она готова обеспечивать транзитные поставки газа из Туркменистана.

«Мы не видим оснований для пересмотра договоров», - сказал В.ПУТИН.

Президент России добавил, что Россия готова на рыночных основаниях сотрудничать с Украиной в газовой сфере и в случае, если возникнет такая необходимость, увеличить объемы поставок газа в Украину.

В свою очередь, Президент Украины В.ЮЩЕНКО отметил, что в ходе встречи с В.ПУТИНЫМ обсуждались перспективы взаимоотношений в энергетической сфере, в том числе поставок и транзита газа в Украину.

В то же время, по его словам, «в технику вопроса мы не вникали».

По словам В.ЮЩЕНКО, «это не вопрос для обсуждения президентов».