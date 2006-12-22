Правительства Украины и России подписали договор о реадмиссии

Кабинет Министров Украины и правительство Российской Федерации подписали соглашение о реадмиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали с украинской стороны – министр внутренних дел Василий ЦУШКО, с российской – министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ.

Заключение соглашения является следующим шагом между Кабмином Украины и правительством России в направлении взаимодействия по правоохранительным вопросам.

Подписание этого документа вызвано необходимостью усиления международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконной миграцией, предупреждения и противодействия незаконной миграции, а также торговли людьми на территории Украины и России.

Соглашение между Кабмином Украины и правительством России о реадмиссии состоит из 14 статей, которые регламентируют порядок осуществления мероприятий, связанных с реадмиссией между сторонами.

Основными положениями соглашения являются: передача и принятие граждан государств сторон, передача и принятие граждан третьих государств и лиц без гражданства, содержание, направление и рассмотрение запросов о реадмиссии, защита персональных данных, расходы, связанные с возвращением лиц.

Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу через 30 дней со дня получения дипломатическими каналами последнего письменного сообщения о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.