Черновецкий выиграл борьбу за ”Вечерний Киев”

Сменен исполняющий обязанности главного редактора коммунальной газеты “Вечірній Київ”.

Об этом сообщил УНИАН депутат Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ, ссылаясь на информацию Людмилы ВОРОБЬЕВОЙ, которая в последнее время исполняла обязанности главного редактора газеты.

Сегодня после обеда к ней в кабинет пришли заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталий ЖУРАВСКИЙ и депутат Киевсовета председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, информационной политики Александр ПРОГНИМАК, которые сопровождали женщину, которая была представлена Л.ВОРОБЬЕВОЙ как новый исполняющий обязанности главного редактора газеты. Представители мэрии показали соответствующее распоряжение Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, которое подписано 21 декабря и согласно которому на эту должность назначена Светлана СИНЯКОВА, которая последние полгода на мероприятиях городского уровня представляла пресс-службу КГГА.

С.СИНЯКОВА имеет стаж работы в газете “Вечірній Київ”.

«Так закончилась борьба коммунальной газеты за свободу слова в Киеве», - сказал А.БРИГИНЕЦ. Он сообщил, что уже связался с народным депутатом, председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Андреем ШЕВЧЕНКО, которого проинформировал о ситуации.

Справка УНИАН. 6 ноября коллектив газеты “Вечірній Київ” заявил о давлении со стороны столичной власти при освещении столичной политики.

На пресс-конференции и.о. главного редактора газеты Л.ВОРОБЬЕВА сообщила, что с момента ее назначения ей поступали указания от представителей Киевской горгосадминистрации по поводу редакционной политики издания. Она сообщила, что и.о. начальника Главного управления по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью КГГА Татьяна ВАСИЛЬЕВА приказала ей, что можно критиковать все, кроме мэра, в то же время деятельность оппозиции подавать в искаженном виде.

Исходя из этого, коллектив газеты подписался под обращением к представителям депутатского корпуса Киевсовета, в частности, к постоянной комиссии по вопросам культуры и информационной политики с просьбой войти в состав редакционной коллегии редакции газеты “Вечірній Київ”. А.БРИГИНЕЦ по решению комиссии Киевсовета был делегирован в состав коллегии газеты.