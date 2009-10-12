В подпольном цеху на Харьковщине работали 30 китайцев

В Харьковской области правоохранители выявили незаконное производство в поселке Русская Лозовая, на котором работали иностранные граждане.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью областной милиции, на территории бывшей птицефабрики, в цехах, где ранее выращивали птиц, развернули свою подпольную деятельность граждане Китая.

Здесь занимались изготовлением как продуктов питания, так и мебельных товаров. В нескольких цехах в полной антисанитарии выращивали грибы. Работники предприятия, около 30 граждан Китая, жили в тех же цехах, где и производилась продукция. Все они прибыли в Украину по гостевым визам, у большинства из которых на данный момент уже закончился срок разрешения на пребывание в стране. Рабочие не имели никаких регистрационных документов. Владельцы предприятия скрылись.

Также в других цехах было налажено производство матрацев. Современное оборудование, на котором изготовлялась продукция, тоже было без документов.

Специалистами по надзору за охраной труда, санэпидемстанции, МЧС и земельной инспекции задокументированы многочисленные нарушения действующего законодательства.

Документы, разрешающие предпринимательскую деятельность, а также подтверждающие законность происхождения оборудования (станков) и сырья, на момент проверки отсутствовали.

Сейчас устанавливаются личности владельцев подпольного производства, продолжается дальнейшая проверка, сообщили в ЦСО.